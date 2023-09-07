Путин не планирует выступать на саммите G20

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 15 0

Песков: видеообращение Владимира Путина на саммите G20 не планируется

Путин не планирует выступать на саммите G20

Фото: www.globallookpress.com / Pradeep Gaur

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Выступление российского лидера не планируется даже в видеоформате.

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать на предстоящем саммите G20, даже в формате видеообращения. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Всю работу будет вести МИД. Кроме того на экспортном уровне наша шерпа, наши эксперты принимают участие по согласованию документов, это ведется на экспертном уровне. Делегацию нашу возглавляет министр иностранных дел», — сообщил Песков.

Также на мероприятии не будет присутствовать и китайский лидер Си Цзиньпин.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели в период с 9 по 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, кто заменит Си Цзиньпина на саммите G20.

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