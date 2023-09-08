Чудодейственный продукт: что поможет существенно снизить уровень сахара в крови

Еще в древние времена высоко ценились целебные свойства этой пряности.

Больным сахарным диабетом медики рекомендуют употреблять в пищу корицу. Об этом сообщает издание utro.ru.

Врачи уверены, что ароматная пряность имеет почти что чудодейственные свойства, способствующие значительному снижению уровня сахара в крови. Специалисты даже выражают надежду на то, что стабилизировать показатели сахара в дальнейшем можно будет, не прибегая к медикаментозному лечению.

Естественно, это возможно при соблюдении правильного питания. Медики советуют добавлять корицу в чай или просто растворять в теплой воде, выпивая на голодный желудок.

Специя отлично сочетается с кашами и мясными блюдами — например, с курицей. Корицу можно добавлять в творог или посыпать ею яблоки.

Помимо сладкой пряности, полезными могут оказаться мед и кефир. В целом стоит проконсультироваться с врачом, поскольку данные продукты требуют аккуратного подхода и пригодны для употребления строго в небольших количествах.

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