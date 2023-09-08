Серийные убийства? Еще одну мумию обнаружили в московской квартире

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 20 0

В Восточном Измайлово труп пролежал полгода в квартире и превратился в мумию

Серийные убийства? Еще одну мумию обнаружили в московской квартире

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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По словам специалистов, труп пролежал в квартире около шести месяцев. Почему никто даже и не вспомнил о погибшем?

Еще одну мумию обнаружили в районе Восточное Измайлово города Москвы. Сотрудниками «Жилищника» было принято решение на вскрытие квартиры. В одной из комнат нашли труп 66-летнего Олега (имя изменено по требованиям российского законодательства. — Прим. ред.) Специалисты определили давность наступления смерти примерно полгода.

Как стало известно 5-tv.ru со слов брата погибшего, Олег проживал в одиночестве и злоупотреблял алкоголем. Последний раз он созванивался с родственником в феврале этого года. На данный момент Следственным Комитетом проводится проверка. Труп направлен в морг.

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За последнее время это не первый подобный инцидент. Прежде сообщалось, что иссохшее тело мужчины нашли в подмосковной квартире. Труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в сидячем положении на полу, при этом его голова упиралась в дверь туалета. Личность покойного установлена, это — 76-летний хозяин квартиры. Смерть, предварительно, наступила не менее шести месяцев назад. Что стало ее причиной, также будут выяснять специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что пролежавшую пять лет мумию обнаружили в центре Москвы.

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