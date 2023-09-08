«Полный хаос и раздрай»: почему Канье Уэст шокирует публику своими выходками

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 10 0

Психолог Миллер: Канье Уэст своими выходками показывает, что у него в голове

Фото, видео: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Рэпер и его возлюбленная не стесняются предаваться интиму на публике.

В Италии запретили рэперу Канье Уэсту и его возлюбленной Бьянке Цензори кататься на лодках. Виной тому стало поведение пары, которая не постеснялась заниматься сексом на публике во время прогулки по каналам Венеции. Как рассказала 5-tv.ru психолог, сексолог Александра Миллер, подобные выходки связаны с психическими проблемами у исполнителя.

По мнению эксперта, популярность могла наложить отпечаток на поведение Уэста. Все же медийность дает о себе знать, а эта выходка — еще один способ эпатировать публику. Психолог сравнивает звезду с подростком, который хочет выделиться и красит волосы в какой-то яркий цвет, например, зеленый, или как-то странно одевается.

«Это — приземленные базовые потребности, такие как поесть и размножиться, больше животные инстинкты», — считает Миллер.

Однако специалист отмечает: кроме желания эпатировать, у Канье Уэста есть явно выраженные психологические проблемы, на которые указывает его импульсивное поведение, истерики, слезы. Впрочем, рэпер не скрывал, что неоднократно лечился в клиниках.

«Канье Уэст так показывает нам ярко, что там происходит у него в голове: полный хаос и раздрай», — отмечает Миллер.

Что касается супруги рэпера, психолог отметила, что она активно поддерживает и выполняет все его прихоти. Вопрос только в том, нравится ли ей это или девушка старается угодить своему мужчине. В любом случае, Уэсту со своими отклонениями, о которых рассказала психолог, повезло найти партнера, который поддерживает его такие интересы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Кардашьян забила тревогу после «голых» луков новой подруги Канье Уэста.

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