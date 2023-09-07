Собянин открыл финальные станции Люблинско-Дмитровской линии метро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 34 0

Запущено движение между станциями «Селигерская» и «Физтех».

Собянин открыл финальные станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Люблинско-Дмитровская линия метро дошла до «Физтеха». Сегодня новые стации на ветке открыл столичный мэр Сергей Собянин.

Для пассажиров стали доступны три последние станции северного радиуса — «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Мэр не только дал старт движению, но и лично проехал по участку вместе со строителями. В конце маршрута первый рейс встретили студенты Московского физико-технического института, которым теперь будет удобнее добираться до учебы.

Сейчас Люблинско-Дмитровская линия насчитывает 26 функционирующих станций, а ее длина составила более 43 километров. Но это не окончательный вид ветки столичного метрополитена — в планах строительство 27-й станции «Южный порт» между «Кожуховской» и «Печатниками»

Ожидается, что открытый участок сможет улучшить транспортное облуживание полумиллиона жителей столичного региона. Порядка 130 тысяч человек получили метро в пешей доступности от дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Машков провел встречу с молодежью в общественном штабе мэра Москвы.

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Собянин открыл финальные станции Люблинско-Дмитровской линии метро

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