Последствия ДТП в Ленобласти, где погибли девочки-велосипедистки: видео с высоты птичьего полета
Появилось видео последствий ДТП в Ленобласти, где погибли девочки-велосипедистки
Фото, видео: 5-tv.ru
Движение до сих пор затруднено.
В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с воздуха, на которых запечатлены последствия страшной аварии с девочками-велосипедистками на трассе «Скандинавия». На кадрах видео заметно, что движение транспорта до сих пор затруднено.
Предварительно ситуация развивалась так: девочки выехали из Сестринска. На трассе «Скандинавия» под Выборгом они попали в ДТП.
Сообщается, что грузовик наехал на легковушку, которая сопровождала школьниц. После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем.
Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер. Одну девочку успешно прооперировали после аварии.
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