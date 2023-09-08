«Ненужные откровения»: почему женщинам не стоит признаваться в измене

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Психолог Алексеева: не стоит рассказывать мужу об измене, чтобы себя успокоить

«Ненужные откровения»: почему женщинам не стоит признаваться в измене

Фото: www.globallookpress.com / R. Märzinger / CHROMORANGE

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Для мужчины факт предательства станет сокрушительным ударом.

Тема измены в браке всегда является крайне неприятной. В том числе, если это касается женской неверности. Стоит ли говорить о своей ужасной ошибке мужу, изданию «Страсти» рассказала психолог Маргарита Алексеева.

По словам эксперта, прежде, чем бежать и признаваться в предательстве супругу, стоит задать себе вопрос: а ради чего я это делаю? Алексеева отмечает: если речь только об успокоении собственной совести, торопиться не стоит, а стоит подумать, насколько тяжело будет это слышать супругу. Ведь, если партнер узнает об измене, это, возможно, и облегчит состояние женщины, но сам обманутый получит такой сокрушительный удар такой силы, что это на длительное время выбьет его из колеи.

Вместо «ненужных» откровений Алексеева советует обратиться к психологам, чтобы получить квалифицированную помощь и снять камень с души, а также разобраться в глубинных причинах поступка: и в измене, и в желании сообщить о ней мужу.

К тому же, по мнению специалиста, ответ на вопрос «признаваться или нет» кроется в возрасте супругов.

«Люди с возрастом, определенным жизненным опытом и взрослой психикой иногда даже к факту секса на стороне начинают относится спокойно. Даже в чем-то философски. Но в том случае, если это не полноценный роман с чувствами», — объясняет психолог.

Если это не короткая интрижка, а появление настоящих чувств и зарождение новых серьезных отношений, при расставании говорить партнеру, что причина развода кроется в неверности жены и ее новой любви, ни в коем случае нельзя.

В любом случае, психолог напоминает, что брать ответственность за свои поступки, так или иначе, рано или поздно, но придется.

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