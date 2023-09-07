Трухин был уволен из Санкт-Петербургского НИИ накануне исчезновения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Мужчина третьи сутки не выходит на связь. Что с ним случилось?

Трухин был уволен из Санкт-Петербургского НИИ накануне исчезновения

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Пропавший в Москве бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин был уволен накануне своего загадочного исчезновения. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство в своем официальном Telegram-канале.

Причиной его снятия с должности послужила антикоррупционная проверка, в ходе которой были установлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности.

«За допущенные нарушения 4 сентября 2023 года директор ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Трухин Виктор Павлович был уволен по решению руководителя Федерального медико-биологического агентства», — указано в сообщении.

Увольнение Трухина было произведено в соответствии со вторым пунктом 278 статьи ТК РФ, отметили в ФМБА. Уточняется также, что выявленные в рамках проверки сведения были направлены в правоохранительные органы. Ожидается их правовая оценка в соответствии с российским законодательством.

Об исчезновении Трухина в полицию сообщила его дочь. Последний раз мужчину видели 3 августа, на связь он выходил последний раз 4 числа, а в мессенджерах появлялся 5-го.

Научно-исследовательский институт, который он возглавлял, специализируется на разработках вакцин от различных вирусов, в том числе гепатита, ВИЧ и коронавируса. Во время эпидемии Трухин принимал активное участие в разработке лекарств от туберкулеза и гриппа.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский бизнесмен Коломойский официально обвинен в присвоении 250 миллионов долларов.

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