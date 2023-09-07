МО РФ: пресечена попытка атаки двух беспилотников на Брянск
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Оба аппарата были самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Вечером 7 сентября украинские боевики предприняли очередную попытку атаки двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа над Брянском. Оба аппарата были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Один из беспилотников уничтожен в воздухе. Цели поражены, специальная военная операция (СВО) продолжается.
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