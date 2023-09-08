Путин поручил разработать льготы создателям деталей к суперкомпьютерам

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать систему льгот и грантовой поддержки для отечественных ученых в сфере искусственного интеллекта и производителей запчастей к суперкомпьютерам. Список требований опубликован на официальном сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что необходимо создать все условия для создания собственных технологий и вычислительных машин.

Путин также отметил, что проработки требует вопрос финансирования сферы применения суперкомпьютеров из федерального бюджета. Это касается, в том числе, производства и развития сложных нейросетей и совершенствования их архитектуры. Правительству нужно внимательно изучить область разработки и реализации образовательных программ для специалистов, создающих большие языковые модели и технологи искусственного интеллекта.

«Обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений», — сказано в поручении.

Доклад об исполнении поручения должен быть предоставлен к 1 декабря текущего года, впоследствии он станет ежегодным. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. К 25 декабря Путин ожидает также корректировки стратегий цифровой трансформации, чтобы ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в деятельность государственных корпораций и организаций с госучастием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые из РФ придумали новый метод распознавания личности.