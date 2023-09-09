Родные «квадраты»: как россиянам приобрести жилье за счет государства

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Жилищный сертификат могут получить госслужащие со стажем более десяти лет

Родные «квадраты»: как россиянам приобрести жилье за счет государства

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

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И кто имеет право на получение жилищного сертификата?

Субсидии на приобретение жилья дают россиянам возможность проще и быстрее стать собственниками недвижимости. Как получить государственный жилищный сертификат, объясняет издание URA.RU.

Такой сертификат предоставляет право на получение определенной суммы, которую можно потратить исключительно на покупку недвижимости. При этом его нельзя продать, подарить или включить в завещание, а используется право только один раз.

Сумма сертификата зависит от состава семьи и стоимости квадратного метра в регионе. Таким образом, на одного человека положено 33 квадратных метра, на двоих — 42, а далее по 18 метров на каждого члена семьи из трех и более человек.

В списке тех, кто имеет право на получение сертификата, значится несколько категорий граждан. Это сотрудники госслужб, проработавшие в структуре не менее десяти лет.

Например, полицейские и пожарные, бывшие военные с аналогичным стажем, а также члены их семей. Кроме того, на субсидию могут претендовать семьи погибших на службе сотрудников государственных органов, жители Крайнего Севера, ликвидаторы последствий на ЧАЭС и те, кто выразил желание переселиться из закрытых и военных городов и с территории комплекса «Байконур».

Чтобы получить сертификат, следует обратиться в местную администрацию или воинскую часть. Стоит отметить, что его нужно отнести в банк в течение трех месяцев после получения.

Еще семь месяцев дается на сбор всех необходимых документов — их перечень можно получить в МФЦ. Очередь на получение субсидии формируется ежегодно с января по июль.

В среднем за год выдается пять-десять сертификатов на каждый регион России. Но в некоторых частях страны может быть выдан всего один.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как получить налоговый вычет за лечение зубов.

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Родные «квадраты»: как россиянам приобрести жилье за счет государства

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