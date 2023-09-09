Поможет скальпель: какие пластические операции вернут форму после родов

В каких случаях женщинам стоит обращаться к хирургам?

Женщина после рождения ребенка зачастую замечает, что ее внешний вид претерпел изменения — и далеко не всегда позитивные. И, порой, только пластика может исправить ситуацию.

Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе за несколько дней до смерти рассказал изданию dni.ru, какие операции могут вернуть красоту и уверенность. По словам эксперта, для восстановления упругости и объема груди поможет маммопластика.

Она скорректирует форму и размер, что, например, не всегда подвластно диетам или физическим упражнениям. А при помощи абдоминопластики молодая мама избавится от излишков кожи на животе и жировых отложений в этой области.

Как отмечает специалист, пациентки после этой процедуры замечают не только подтянутый внешний вид, но и улучшение физических ощущений. Что касается мышечного тонуса, довольно часто после беременности женщины сталкиваются с диастазом.

Речь — о расширении мышц брюшной полости. По мнению Гогиберидзе, эту проблему можно убрать только хирургическим путем — операция вернет мускульную структуру кожи и уберет выпуклости на животе.

В Москве вечером 9 сентября умер известный звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала его бывшая жена Яна Лапутина.

По словам женщины, он очень долго восстанавливался после перенесенного коронавируса, которым болел в феврале. К сожалению, он так и не смог победить болезнь.

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