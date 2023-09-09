Лидер «Смысловых галлюцинаций» дал бесплатный концерт в Тюмени

Увидеть кумира пришли тысячи поклонников.

В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В финале на сцену в неполном составе вышла группа «Смысловые галлюцинации» под руководством Сергея Бобунца.

У сцены фестиваля, уже успевшего охватить 25 городов, тут же столпились тысячи поклонников творчества музыкального коллектива. На протяжении часа вживую, без фонограммы, Бобунец исполнял свои новые композиции и полюбившиеся хиты. Среди тех, кто пришел послушать песни артиста, отметились и дети, и взрослые. Особое внимание привлекла харизматичная гостья средних лет, на лице которой были нанесены цветные рисунки, сообщает URA.RU.

Примечательно, что в репертуаре Бобунца, помимо полюбившихся хитов, появился и новый трек. Композицию «Мир продолжает любить» артист посвятил вере в лучшее и умению любить.

Завершилось мероприятие исполнением культового хита «Звезды 3000», сделавшего Бобунца невероятно популярным. На бис артист не вышел, но публика осталась не в обиде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о триумфальном концерте Бобунца в Новосибирске.