Лидер «Смысловых галлюцинаций» дал бесплатный концерт в Тюмени

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Бобунец из «Смысловых галлюцинаций» дал бесплатный концерт в Тюмени

Лидер «Смысловых галлюцинаций» дал бесплатный концерт в Тюмени

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Увидеть кумира пришли тысячи поклонников.

В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В финале на сцену в неполном составе вышла группа «Смысловые галлюцинации» под руководством Сергея Бобунца.

У сцены фестиваля, уже успевшего охватить 25 городов, тут же столпились тысячи поклонников творчества музыкального коллектива. На протяжении часа вживую, без фонограммы, Бобунец исполнял свои новые композиции и полюбившиеся хиты. Среди тех, кто пришел послушать песни артиста, отметились и дети, и взрослые. Особое внимание привлекла харизматичная гостья средних лет, на лице которой были нанесены цветные рисунки, сообщает URA.RU.

Примечательно, что в репертуаре Бобунца, помимо полюбившихся хитов, появился и новый трек. Композицию «Мир продолжает любить» артист посвятил вере в лучшее и умению любить. 

Завершилось мероприятие исполнением культового хита «Звезды 3000», сделавшего Бобунца невероятно популярным. На бис артист не вышел, но публика осталась не в обиде. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о триумфальном концерте Бобунца в Новосибирске

 

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