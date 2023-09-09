Мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за русский язык
Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyi
Почему политику пришлось извиняться за свою речь?
Киев всеми силами пытается искоренить русский язык. Украинское правительство считает такие действия легитимными, но это элементарно нарушение прав человека. Причем киевскому режиму совершенно все равно, кого карать. От угнетений страдают все, от обычных граждан до политиков. Информационное агентство РИА Новости рассказало, как мэру Харькова Игорю Терехову пришлось оправдываться за свой русский язык.
«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского, — не лучший способ», — заявлял год назад политик.
Теперь же мэр Харькова оправдывается и извиняется за свои слова. Сейчас же он говорит, что «осознал свою ошибку» и так больше не думает.
А все дело в том, что он хочет избежать неприятностей. Ведь в ноябре 2022-го года языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, чтобы мэра Харькова оштрафовали за русский язык. На нем политик говорил во время национального телемарафона. Также он вел на русском свои социальные сети. После таких действий мэр решил подать иск на омбудсмена. И через суд ему удалось отменить второй штраф. Но разбирательства шли очень долго.
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