Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

Каких побед лиши спортсменку?
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга. Она лишилась всех своих побед, которых достигла с 2013 по 2017 года. Среди них три титула чемпиона мира, столько же медалей на первенстве Европы, а также ряд других побед.
За плечами спортсменки множество рекордов, теперь обладательницей высших значений станет китайская олимпийская чемпионка Ли Вэньвэнь. Новость о дисквалификации сообщило издание Inside the games со ссылкой на CAS (Спортивный арбитражный суд).
«Все конкурсные результаты, полученные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были дисквалифицированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых званий, наград, медалей, очков, призовых и выступлений», — говорится в сообщении CAS.
Ранее 5-tv.ru, что за недопуск РФ к Олимпийским играм-2024 в Париже выступили 35 стран.
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