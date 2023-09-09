Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Каких побед лиши спортсменку?

Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Допинговый скандал

Российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину дисквалифицировали на восемь лет из-за допинга. Она лишилась всех своих побед, которых достигла с 2013 по 2017 года. Среди них три титула чемпиона мира, столько же медалей на первенстве Европы, а также ряд других побед.

За плечами спортсменки множество рекордов, теперь обладательницей высших значений станет китайская олимпийская чемпионка Ли Вэньвэнь. Новость о дисквалификации сообщило издание Inside the games со ссылкой на CAS (Спортивный арбитражный суд).

«Все конкурсные результаты, полученные Татьяной Кашириной с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были дисквалифицированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение любых званий, наград, медалей, очков, призовых и выступлений», — говорится в сообщении CAS.

Ранее 5-tv.ru, что за недопуск РФ к Олимпийским играм-2024 в Париже выступили 35 стран.

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