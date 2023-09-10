Российская авиация уничтожила три катера ВСУ у острова Змеиный в Черном море
Националисты пытались приблизиться к побережью Крыма.
Фото: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich
Минувшей ночью самолетами морской авиации Черноморского флота было уничтожено три быстроходных военных катера американского производства с десантными группами ВСУ. Националисты следовали в направлении побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что боевики были уничтожены в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.
Прежде стало известно об отражении рядом с Крымом попытки атаки киевского режима с помощью беспилотников самолетного типа. По сообщению Минобороны РФ, этой ночью над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова было уничтожено восемь БПЛА.
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