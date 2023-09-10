Российская авиация уничтожила три катера ВСУ у острова Змеиный в Черном море

Минувшей ночью самолетами морской авиации Черноморского флота было уничтожено три быстроходных военных катера американского производства с десантными группами ВСУ. Националисты следовали в направлении побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевики были уничтожены в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Прежде стало известно об отражении рядом с Крымом попытки атаки киевского режима с помощью беспилотников самолетного типа. По сообщению Минобороны РФ, этой ночью над акваторией Черного моря вблизи побережья полуострова было уничтожено восемь БПЛА.