Символ дружбы: премьер-министр Индии Моди вручил Лаврову неожиданный подарок

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Алина Крылова
Алина Крылова 3 163 0

Моди подарил Лаврову шарф с символами G20

Символ дружбы: премьер-министр Индии Моди вручил Лаврову неожиданный подарок

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Встреча российского министра и премьера Индии прошла в мемориальном комплексе Радж-Гхат.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с премьер-министром Индии на саммите «Большой двадцатки» ознаменовалась приятным сюрпризом. Нарендра Моди преподнес своему коллеге памятный презент — шарф, украшенный символами G20.

Предмет гардероба, сделан из ткани хади, разработанной лично Махатмой Ганди. Украшен он символами, специально созданными в честь председательства Индии в саммите G20.

Церемония торжественного вручения состоялась на глазах сотен журналистов из разных стран. В знак уважения к партнерам из Индии Лавров тут же надел шарф на шею, а позже в нем же позировал фотографам, сообщают РИА Новости

Встреча Лаврова и Моди состоялась в мемориальном комплексе Радж-Гхат. Первый мемориал в нем посвящен Махатме Ганди — лидеру индийского национально-освободительного движения.

Напомним, что Индия вошла в состав G20 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров стран проходит в Нью-Дели с 9 сентября и завершится 10 сентября. Кроме глав стран «двадцатки» приглашение на него получили руководители еще девяти государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам первого дня саммита G20 в Индии сформировались два лагеря

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