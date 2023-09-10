В честь отца: 51-летний Александр Носик раскрыл имя новорожденной дочки

Актер театра и кино души не чает в крохе!

Недавно 51-летний Александр Носик сообщил о радостной новости — он впервые стал отцом. Дочь звезды сериалов появилась на свет в Москве и стала для актера долгожданным первенцем. Своим счастьем артист поспешил поделиться в соцсетях и даже публиковал снимок крошечных ножек ребенка.

Спустя всего неделю в окружении Носика раскрыли имя новорожденной малышки. В интервью с журналистами одного из федеральных каналов дядя актера, заслуженный артист Владимир Носик, раскрыл имя ребенка. Судя по всему, счастливый отец решил отдать дань памяти отцу, артисту Валерию Носику.

«Событие действительно очень приятное. Все нормально, назвали Валерия», — сообщил он.

Личную жизнь звезда сериала «Возвращение Мухтара» старается не афишировать, поэтому неизвестно, кто является мамой новорожденной. В прессе предполагают, что дочь актеру подарила возлюбленная Илона, которая на 20 лет младше супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье актера Сергея Астахова случилось прибавление.