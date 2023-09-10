Гроб утонул в цветах: как прошли похороны знаменитого хирурга Гогиберидзе

Звездный доктор ушел из жизни в одной из больниц Москвы.

В Москве вечером 8 сентября умер известный звездный пластический хирург Отари Гогиберидзе. Причиной смерти обладателя премии «Золотой ланцет» стали обострившиеся в последнее время проблемы с сердцем.

Вдова доктора, телеведущая Яна Лапутина, рассказывала, что осложнения после перенесенного коронавируса дали осложнение на сосуды и сердце. Гогиберидзе перенес сердечный приступ, купировать который врачи не сумели.

В воскресенье, 10 сентября, именитого врача проводили в последний путь. Церемония отпевания состоялась в храме Великомученика Георгия Победоносца. Проститься с хирургом приехали не только близкие, но и коллеги. Все участники траурной церемонии, захотевшие в последний раз взглянуть на звездного врача, выстроились в огромную очередь, сообщает StarHit.ru.

В считанные полчаса гроб буквально утонул в цветах. Соболезнования после перенесенной утраты принимала вдова.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне похорон у семьи Гогиберидзе возникли проблемы с организацией траурной церемонии.