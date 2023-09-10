Киевский режим продолжает вводить новые «традиции». Только кому это нужно?

Президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Дня танкиста на 14 сентября, чтобы не как в России. Таким указом он сменил не только дату, но и название праздника, установив «новые военные традиции в стране». Таким образом власти Украины продолжают подтверждать всю абсурдность действий киевского режима.

Как сообщили в пресс-службе главы Незалежной, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут праздновать «День танковых войск». Прежде на Украине отмечались боевые заслуги в годы Второй мировой война, однако в новый закон Зеленского такие формулировки не попали. В России День танкиста проходит каждое второе воскресенье сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине призвали отменить понятие «ограниченно годен» для военной службы.