На Украине призвали отменить понятие «ограниченно годен» для военной службы

Власти страны решили, что мужчины со слабым здоровьем могут принести пользу армии «в войсках, которые не связаны с передовой».

На Украине меняют порядок призыва в армию — хотят начать отправлять на службу граждан с проблемами со здоровьем. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предложил считать способными воевать мужчин, ранее признанных ограниченно годными. Он заявил, что инициативу о ликвидации этого «неудобного» статуса обсудили на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Владимира Зеленского.

«Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден… Это требует урегулирования. Этот (вопрос) был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — заявил Лубинец в эфире украинского телемарафона.

Омбудсмен подчеркнул, что после проведения ряда проверок власти выяснили — зачастую за взятку представители военно-медицинских комиссий признают здоровых людей небоеспособными, выдают соответствующие справки. А ограниченно годными стандартно маркируют людей с хроническими заболеваниями. Но и таким Лубинец нашел полезное применение. Он сказал, что служить им придется, но с поблажками — таких будут направлять на места, не связанные с передовой.

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Раз человек не может выполнять боевые задачи с автоматом в руках, его можно использовать в штабе или в ракетных войсках, где он будет заниматься «военным направлением IT», заявил омбудсмен.

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