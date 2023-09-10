Искала игрушку: восьмилетняя девочка погибла при падении в яму под Красноярском

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Алексей Панков
Алексей Панков 25 0

Восьмилетняя девочка погибла при падении в яму под Красноярском

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края / krpronws; 5-tv.ru

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Школьница играла неподалеку от соседского участка.

В Бирилюсском районе Красноярского края погибла восьмилетняя девочка, сообщили в прокуратуре по региону.

Девочку видели 10 сентября играющей на досках рядом со своим домом. Однако через какое-то время мать потеряла ее из виду.

Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже ребенка. Тело девочки обнаружили неподалеку в одной из ям глубиной в 85 сантиметров. Предположительно, их выкопал сосед для установки забора.

«Семья девочки характеризуется, как благополучная, погибшая была единственным ребенком в семье», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По одной из версии, в яму могла упасть игрушка и девочка пыталась ее достать, но провалилась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Греции в результате ДТП погиб россиянин. Мужчина находился в легковом автомобиле, который столкнулся с автобусом.

Искала игрушку: восьмилетняя девочка погибла при падении в яму под Красноярском

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Прокуратура Красноярского края

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Прокуратура Красноярского края

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Прокуратура Красноярского края

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Прокуратура Красноярского края

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Прокуратура Красноярского края

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