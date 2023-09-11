Названа новая возможная причина крушения «Луны-25»

По информации «Роскосмоса», станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Но из-за чего?

Межпланетная станция «Луна-25» могла упасть из-за неисправности прибора для измерения ориентации и скорости полета. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник журналистов отметил, что блок «Биус-Л» до этого не испытывался в космосе. Прибор должен был передавать данные на бортовой компьютер, а тот, в свою очередь, переадресовывал ее двигателям. Как отметил эксперт, окончательную причину крушения назовет специальная комиссия.

Источник также отметил, что при проектировании космических аппаратов всегда лучше отдавать предпочтение проверенным системам. Однако у «Биус-Л» не было соответствующих испытаний.

«Роскосмос» может повторить миссию на Луну к 2026 году

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» назвал причину крушения станции «Луна-25». По словам представителей корпорации, все дело в нештатном отключении двигателей.