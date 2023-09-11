Краснов провел деловую встречу с генпрокурором Таиланда

|
Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Стороны обсудили новы направления сотрудничества и не только.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Генпрокуратура; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Таиланда Нари Тантасатиен во Владивостоке. Кадрами с деловой встречи делится 5-tv.ru.

Только за девять месяцев 2023 года эти переговоры стали третьими для представителей двух государств. Со своей стороны Россия делает все возможное, чтобы наладить и развить деловые отношения с Таиландом, подчеркнул генпрокурор в самом начале. Отдельно Краснов поспешил поблагодарить коллегу за согласие присоединиться к работе.

«Я очень рад нашей встрече. Как видите, мы набрали хороший темп развития двустороннего сотрудничества между нашими ведомствами. Очень важно поддерживать этот темп», — подчеркнул он.

Отдельно генпрокурор подчеркнул, что РФ с нетерпением ждет выступления Тантасатиена на сессии по вопросам защиты бизнеса. Отечественные специалисты с нетерпением ждут возможности перенять опыт таиландских прокуроров.

Уже после заседания в кабинете Краснов устроил для высокопоставленной гостьи экспресс-экскурсию в филиале Университета прокуратуры РФ — Дальневосточного юридического института, уже два года успешно работающего во Владивостоке, попутно подметив, что ведомство ждет нового визита таиландских прокуроров для обсуждения вопросов, связанных с противодействием нелегальной миграции и торговлей людьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Краснов успел посетить Китай с первым рабочим визитом.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах
9:38
Петербуржец спрыгнул с моста на катер ради эффектного фото, но вызвал панику
9:26
Водолазы обнаружили погибшего при крушении вертолета под Вологдой
9:17
В Роспотребнадзоре спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом
9:14
Не смог выйти из комы: рэпер Эйсик умер в возрасте 43 лет
9:03
Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с сентября

Сейчас читают

У Вячеслава Макарова на одном из корпоративов разошлись штаны: «На причинном месте»
ЗРК «Тор-М1» — сверхнадежный щит! Лучшее видео из зоны СВО за день
Призрак за спиной младенца: почему на фото XIX века у матерей зачеркнуты лица
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России