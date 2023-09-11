Краснов провел деловую встречу с генпрокурором Таиланда

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Таиланда Нари Тантасатиен во Владивостоке. Кадрами с деловой встречи делится 5-tv.ru.

Только за девять месяцев 2023 года эти переговоры стали третьими для представителей двух государств. Со своей стороны Россия делает все возможное, чтобы наладить и развить деловые отношения с Таиландом, подчеркнул генпрокурор в самом начале. Отдельно Краснов поспешил поблагодарить коллегу за согласие присоединиться к работе.

«Я очень рад нашей встрече. Как видите, мы набрали хороший темп развития двустороннего сотрудничества между нашими ведомствами. Очень важно поддерживать этот темп», — подчеркнул он.

Отдельно генпрокурор подчеркнул, что РФ с нетерпением ждет выступления Тантасатиена на сессии по вопросам защиты бизнеса. Отечественные специалисты с нетерпением ждут возможности перенять опыт таиландских прокуроров.

Уже после заседания в кабинете Краснов устроил для высокопоставленной гостьи экспресс-экскурсию в филиале Университета прокуратуры РФ — Дальневосточного юридического института, уже два года успешно работающего во Владивостоке, попутно подметив, что ведомство ждет нового визита таиландских прокуроров для обсуждения вопросов, связанных с противодействием нелегальной миграции и торговлей людьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Краснов успел посетить Китай с первым рабочим визитом.