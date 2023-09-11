РФПИ и ПСБ инвестируют в строительство гостиниц в регионах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) инвестируют более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов сразу в трех городах России. Возможность расширить инфраструктуру получат Владивосток, Калининград и Кемерово, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Ожидается, что новые комплексы станут частью крупного проекта по формированию культурно-образовательных объединений. К уже существующему количеству планируется добавить порядка 650 номеров. Кроме прочего, Владивосток и Калининград получат возможность повысить уровень оказываемых услуг: в этих двух городах появятся отели в 5 звезд, в то время как в Кемерове планируется возвести гостиницы в 4 звезды.

В ведомстве рассчитывают, что управление комплексами будет осуществлять российский гостиничный оператор. Однако кому будет доверена эта миссия, пока остается в тайне.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отвечая на вопрос, почему именно эти три города были выбраны для инвестиций, отметил, что Владивосток, Калининград и Кемерово традиционно являются одними из наиболее популярных направлений и ежегодно принимают миллионы россиян.

«Новые гостиничные комплексы станут дополнительными точками роста не только внутреннего, но и международного туризма, стимулируя активный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря доступу к лучшим образцам мировой и российской культуры в музейных, выставочных и театральных пространствах», — подвел черту он.

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