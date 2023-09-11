Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания РФ по зерновой сделке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 6 0

Турецкий лидер подчеркнул, что часто обращается к странам с таким требованием для возобновления инициативы.

Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания РФ по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Западные страны желают возобновления зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что для этого им необходимо выполнить данные России обещания.

Турецкий лидер подчеркнул, что часто упоминает о необходимости выполнения требований Москвы на встречах с лидерами западных стран.

«На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, мы подняли вопрос о предложении Путина отправить пока что миллион тонн зерна. Мы попросим господина Путина увеличить этот объем. Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте», — указал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Президент Турции также призвал не относиться к вопросу поставок зерно легкомысленно.

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