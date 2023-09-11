Эрдоган призвал западные страны выполнить обещания РФ по зерновой сделке

Западные страны желают возобновления зерновой сделки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что для этого им необходимо выполнить данные России обещания.

Турецкий лидер подчеркнул, что часто упоминает о необходимости выполнения требований Москвы на встречах с лидерами западных стран.

«На данном этапе западным странам необходимо принять меры и выполнить свои обещания. Конечно, мы подняли вопрос о предложении Путина отправить пока что миллион тонн зерна. Мы попросим господина Путина увеличить этот объем. Конечно, Запад также должен выполнить свои обязательства в этом контексте», — указал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Президент Турции также призвал не относиться к вопросу поставок зерно легкомысленно.