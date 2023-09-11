Киев и Берлин станут городами-побратимами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

Кличко еще в мае спросил своего немецкого коллегу о возможности партнерства.

Киев и Берлин станут городами-побратимами

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Мэр Киева Виталий Кличко планирует 14 сентября отправиться в Германию с визитом. Ожидается, что в рамках его встречи с мэром Берлина Кайем Вегнером будет подписан документ, который закрепит между столицами Украины и ФРГ статус город-побратимов. Соответствующая информация была опубликована на сайте берлинской мэрии.

Уточняется, что две городские партии — Христианско-демократический союз Германии и Социал-демократическая партия уже одобрили решение и «принципиально договорились» о новом статусе городов. В публикации также указано, что берлинский градоначальник примет своего киевского коллегу у Бранденбургских ворот, а после они проследуют в Красную ратушу.

В мэрии Берлина отметили, что Кличко обращался к Вегнеру еще несколько месяцев назад. В мае текущего года он написал ему письмо, в котором спросил о возможности сотрудничества.

В Германии принятое решение о побратимстве городов рассматривается как жест солидарности с украинской стороной, следует из реакции СДПГ.

Побратимство городов определяет их дальнейшее развитие. «Породненные» города устанавливают между собой регулярные двусторонние связи, предполагающие взаимное освоение культуры, жизни и истории.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.

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