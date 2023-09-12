Владимир Путин прибыл на площадку форума ВЭФ-2023

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 7 0

Об этом сообщает наш корреспондент Алексей Лазуренко.

Владимир Путин прибыл на площадку форума ВЭФ-2023

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Тема:
ВЭФ-2023

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2023). Об этом сообщает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз до 2027 года не сможет существовать без российского газа. Это заявление сделал министр энергетики России Николай Шульгинов.

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