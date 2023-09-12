Владимир Путин прибыл на площадку форума ВЭФ-2023

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Восточного Экономического Форума (ВЭФ-2023). Об этом сообщает корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз до 2027 года не сможет существовать без российского газа. Это заявление сделал министр энергетики России Николай Шульгинов.