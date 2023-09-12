Хуснуллин: с начала года банки выдали ипотек на более 3,7 трлн рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Особенно сейчас развивается семейная ипотека.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума сообщил, что по данным на 12 сентября в России уже было выдано около миллиона ипотечных кредитов.

«У нас в этом году действительно большой объем ипотеки. Если говорить в количественном выражении, то на сегодняшнюю дату выдано уже около миллиона ипотечных кредитов. Это на 50 процентов больше чем в прошлом году. Если говорить в суммарном выражении, то это 3 триллиона 700 миллиардов», — уточнил он.

Хуснуллин подчеркнул, что особенно сейчас развивается семейная ипотека.

«Это решение о поддержке семей с двумя и более детьми… дало серьезный толчок и многие семьи пошли за ипотекой», — подытожил он.

«У нас в этом году действительно большой объем ипотеки. Если говорить в количественном выражении, то на сегодняшнюю дату выдано уже около миллиона ипотечных кредитов. Это на 50 процентов больше чем в прошлом году. Если говорить в суммарном выражении, то это 3 триллиона 700 миллиардов», — уточнил он.

Хуснуллин подчеркнул, что особенно сейчас развивается семейная ипотека.

«Это решение о поддержке семей с двумя и более детьми… дало серьезный толчок и многие семьи пошли за ипотекой», — подытожил он.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

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