В Запорожье задержали украинку, хранившую дома взрывчатку

|
Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Подозреваемую обвиняют в подготовке терактов.

В Запорожье задержали украинку, хранившую дома взрывчатку

Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda

Читайте нас в: Дзен Новости

В Запорожской области задержали украинку, которая хранила у себя дома взрывчатку. Предполагается, что боеприпасы подозреваемая хотела применять для возможных терактов против мирного населения.

Как сообщили в оперативных службах региона, пособница украинских диверсантов несколько месяцев копила в своей квартире опасные боеприпасы. По результатам обыска правоохранители изъяли гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства, о которых гражданка Украины предпочла умолчать.

Если вина задержанной будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Украинке вменяют обвинения сразу по трем статьям УК, среди которых содействие терроризму и незаконное хранение оружия.

В начале сентября ВС РФ пресеклип попытку совершить теракт в одном из регионов страны. Тогда диверсанты попытались применить беспилотник, но БПЛА был вовремя замечен и уничтожен.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Хорошая примета: звезда фильма «Доживем до понедельника» Юрий Чернов стал прадедом
11:40
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
11:35
«Я же в КГБ работал»: Путин шуткой ответил на вопрос про секреты Си Цзиньпина
11:29
Путин: отсутствие успеха «Луны-25» не означает закрытие программы
11:28
Путин о машинах для чинов: «Кому что положено — пусть ездят на отечественных авто»
11:24
Туристка сорвалась со скалы в Карачаево-Черкесии

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России