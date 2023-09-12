В Запорожье задержали украинку, хранившую дома взрывчатку
Подозреваемую обвиняют в подготовке терактов.
Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda
В Запорожской области задержали украинку, которая хранила у себя дома взрывчатку. Предполагается, что боеприпасы подозреваемая хотела применять для возможных терактов против мирного населения.
Как сообщили в оперативных службах региона, пособница украинских диверсантов несколько месяцев копила в своей квартире опасные боеприпасы. По результатам обыска правоохранители изъяли гранаты, патроны разных калибров, взрывчатые вещества кустарного и фабричного производства, о которых гражданка Украины предпочла умолчать.
Если вина задержанной будет доказана, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Украинке вменяют обвинения сразу по трем статьям УК, среди которых содействие терроризму и незаконное хранение оружия.
В начале сентября ВС РФ пресеклип попытку совершить теракт в одном из регионов страны. Тогда диверсанты попытались применить беспилотник, но БПЛА был вовремя замечен и уничтожен.
Ранее 5-tv.ru писал, что во Владивостоке пассажир пытался пронести гранату на борт самолета.
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