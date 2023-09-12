Плюс один, он будет жить: на рейсе Сочи — Омск спасли еще одного «тайного» пассажира

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 2 462 0

Среди пассажиров рейса Сочи-Омск была беременная женщина

Плюс один, он будет жить: на рейсе Сочи — Омск спасли еще одного «тайного» пассажира

Фото: 5-tv.ru

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Экипаж сделал все, чтобы никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Среди пассажиров аварийного борта Сочи-Омск, которого экипажу удалось посадить буквально в поле в Новосибирской области, был беременная женщина. Как стало известно 5-tv.ru, пассажирка находится на 33-й неделе беременности.

Из-за стресса женщине понадобилась медицинская помощь. К счастью, серьезных травм пассажирка не получила, и сейчас с ней уже все в порядке. Кстати, выяснилось, что в прошлом женщина сама работала стюардессой несколько лет.

Напомним, на борту находилось 159 пассажиров. Сообщается, что все они в порядке и уже отпущены по домам. 

Напомним, борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь пилота Эдуарда Семенова, экстренно посадившего самолет в Новосибирской области, заявила, что гордится отцом

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