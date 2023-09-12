Станет доступнее? Объемы производства икры нарастят в России

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Объемы производства икры двукратно нарастят в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Это позволит снизить цены на деликатес или как минимум сдержать их рост.

Красная икра может подешеветь к концу года на фоне богатого улова горбуши. Он уже обогнал прошлогодние показатели в два с половиной раза.

Всего в 2023-м в Росрыболовстве рассчитывают на рекордные 600 тысяч тонн. Это станет вторым по объему уловов лососевых в истории.

Объемы производства икры удастся нарастить примерно в два раза. И это позволит снизить цены на деликатес или как минимум сдержать их рост.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стоимость лосося в федеральных сетях осенью станет дешевле на 10-25%. Еще недавно цену на конкретный вид рыбы устанавливали дистрибьюторы-переработчики.

От чего в тот или иной момент зависел рост, публично не раскрывалось. Теперь же в силу вступил проект «Камчатская рыба».

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