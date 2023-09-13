Звезда сериала «Конец невинности» Наталия Антонова женила сына от первого брака
Актриса Антонова сообщила о женитьбе сына
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Артистка поделилась самым радостным событием в своей жизни и рассказала, как это пережила.
Сын актрисы Наталии Антоновой Артем женился. Радостной новостью звезда кино поделилась в своем блоге.
«Хотелось бы взять тебя на ручки, как в детстве. Но ты уже совсем взрослый. Будь счастлив, защищай и береги свою любовь», — подписала артистка свадебное видео, признавшись, что на торжестве она расплакалась.
Невестку Анну Антонова назвала доченькой. Она заявила, что уважает выбор сына, поэтому даже не думает загружать новую семью советами и нравоучениями.
Свадьба прошла накануне, 11 сентября. Поклонники творчества актрисы поздравили в комментариях кумира со столь трогательным и значимым событием. Подписчики также засыпали знаменитость комплиментами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Наталия Антонова едва не разрушила свою карьеру.
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