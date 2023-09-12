Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 18 0

Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного

Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Московский СК устанавливает полную картину произошедшего.

В квартире на улице Фестивальная, неподалеку от парка, где был обнаружен обезглавленный труп мужчины, найдено еще одно тело. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале. Ведомством проводятся все необходимые действия для установления деталей, обстоятельств и причастных лиц.

Тем временем источник 5-tv.ru узнал, что второе тело обнаружила родственница погибшего. Женщина решила заглянуть к нему домой после неудачных поток дозвониться — вместе они должны были улететь сегодняшним рейсом.

Уточняется, что тело принадлежит хирургу-травматологу. Труп обезображен явными признаками насильственной смерти, отметил источник, — мужчина также обезглавлен.

Первая жуткая находка была обнаружена в парковой зоне на севере Москвы. На место были направлены сотрудники Следственного комитета, они устанавливают полную картину случившегося. После обнаружения трупа с отчлененной головой уже заведено уголовное по факту убийства.

Ранее 5-tv.ru писал про жуткие подробности смерти ребенка под Красноярском.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали
19:09
Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного
19:02
Передовые технологии в сфере ЖКХ представили на выставках в Москве
19:01
Покой ей только снится: какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов
18:59
Состоялась премьера трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»
18:50
Суд оставил Игоря Стрелкова под арестом еще на три месяца

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России