Время шиковать: блогер Helen Yes отпраздновала день рождения за 15 миллионов

На подготовку к масштабному мероприятию ушло два месяца.

Блогер Helen Yes с размахом отметила свое 29-летие в стиле Barbie. Именинницу приехали поздравить Дима Билан, Люся Чеботина, Настя Крайнова, падчерица Евгения Осина Анастасия Годунова, солистки группы «Фабрика» и другие.

Елена Сажина, более известная как Helen Yes, предстала на ковровой дорожке в пышном коротком платье пурпурно-розового цвета с глубоким декольте. Окружили блогера семилетние дочери-двойняшки Милана и Алина, которые были одеты в мини-версии наряда именинницы. Российский дизайнер Белла Потемкина преподнесла эти платья эксклюзивно для Helen Yes, сшив их за два дня и две ночи.

«Лена прислала мне приглашение на день рождения, и я поняла, что нужно сделать платья! <…> Я должна сказать, что эскиз платья и цвет, и кружево выбирала сама Лена. Я предложила со своей стороны что-то эффектное, что-то уникальное, потому что такое событие грандиозное, и хочется удивлять, хочется сделать что-то необычное, и чтобы наряды привлекали внимание обязательно именно на хозяйку вечеринки и ее прекрасных девочек», — эксклюзивно поделилась Белла Потемкина в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам российского дизайнера, платье Helen Yes представлено лишь в одном экземпляре, поэтому ей тяжело оценить его стоимость.

«Оно бесценно!» — заключила Потемкина.

«Мне кажется, эти образы стоят в районе 500 тысяч. Все-таки материал, ткань, пошив, эксклюзив по меркам, замеры и ночная работа в экспресс-сроки. Я прямо уверена, что это дорогого стоит», — предположила именинница.

Что касается организации столь масштабного торжества, то блогеру Helen Yes пришлось не по-детски раскошелиться. 29-летняя девушка потратила 15 миллионов на празднование своего дня рождения, на эту сумму можно вполне купить квартиру в Москве. А это ведь даже не юбилей!

«На самом деле я всегда мечтала о дне рождения таком фееричном, масштабном, крутом. И огромное количество моих коллег именно так справляли. Я каждый раз думала: „Ну вот, придет время, я тоже так отмечу. Придет время, тоже так отмечу“. А потом я поняла, что время не придет. Это вот как из разряда с детьми. Ты думаешь, что вот сейчас все устаканится, потом буду беременеть. Нет, если ты хочешь, надо делать», — поделилась своими мыслями Helen Yes.

По словам блогера, на подготовку к масштабному мероприятию ушло два месяца. Девушка решила остановиться на декоре в стиле Barbie. Как призналась эффектная блондинка, она у многих ассоциируется с американской куклой, поэтому не смогла пройти мимо нашумевшего тренда. Однако гостям необязательно было приходить в одежде цвета Barbie. Помимо розового, в дресс-код вошли белые и серебряные цвета.

Helen Yes, которая позиционирует себя не только как блогер, но и как певица, подготовила для своих гостей музыкальный сюрприз. Окруженная белым дымом, девушка появилась на публике на багажной тележке и исполнила несколько своих песен. Более того, именинница презентовала новый фит совместно с женской поп-группой «Фабрика». Этот трек стал подарком солисток музыкального коллектива.

По признанию падчерицы Евгения Осина Анастасии Годуновой, она поняла, насколько тяжело быть блогером, наблюдая за бурной деятельностью Helen Yes.

«Лена вообще волшебная на самом деле! Она настолько мега-зажигалочка, она столько ведет сторис, блог, настолько всего много. Все так ярко, насыщенно! В этом случае она большая умница и молодец», — уверена девушка.

Приехали поздравить именинницу и исполнить свои хиты Дима Билан, Люся Чеботина и певец из Туркмении Акмаль. На празднике были замечены и блогеры-миллионники: Алина Акилова, Карина Нигай, Гусейн Гасанов и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алина Акилова отпраздновала свое 29-летие.