«Хотел купить ракеты»: Илон Макс заснул после водки на деловой встрече в Москве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

СМИ: Илон Маск встречался с российскими бизнесменами насчет покупки ракет

«Хотел купить ракеты»: Илон Макс заснул после водки на деловой встрече в Москве

Фото: www.globallookpress.com

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Интересный случай описан в биографии предпринимателя, опубликованной Уолтером Айзексоном.

Предприниматель Илон Маск во время своего делового визита в Москву выпил несколько рюмок водки и отключился. Об этом сообщает издание Business Insider с ссылкой на его биографию под авторством Уолтера Айзексона.

Основатель компании Space X посещал столицу РФ в начале 2000-х годов, чтобы, как пишут СМИ, купить российские ракеты. В те годы Маск уже разрабатывал свою программу запуска миссии на Марс. Его первый план, названный «Марсианский оазис», предполагал отправку на красную планету теплицы. Ему организовали встречу с неназванными российскими бизнесменами, в ходе которой он выпил всего несколько рюмок спиртного и отключился. При этом автор биографии уточняет, что накануне деловых переговоров американский предприниматель посещал вечеринку в Париже и страдал от похмелья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск назвал предателями тех, кто осудил его решение отключить Starlink у Крыма.

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