Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 4 0

Следователи считают, что у Ляховенко и Тамбиева был единый умысел

Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

У защитников есть три дня на обжалование постановления суда.

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения в отношении столичного следователя Кристины Ляховенко, которая ранее проходила по делу Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки от хакеров в размере двух миллиардов рублей. Как передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, Ляховенко заключена под стражу на два месяца, то есть до 10 ноября текущего года.

По версии следствия, Кристина Ляховенко причастна к преступлению, которое вменяется Тамбиеву, и у них был единый умысел.

Постановление о мере пресечения может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.

Напомним, в 2022 году Марат Тамбиев, будучи в должности главы следственного отдела столичного главка СК по Тверскому району, вел дело группировки хакеров Infraud Organization. В ходе следствия он, как сообщается, вымогал у подследственных взятку, которую те передали ему в криптовалюте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователь стала фигурантом дела Тамбиева.

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:16
Следователя, замешанного в деле Тамбиева о взятке в биткоинах, арестовали
19:09
Орудует палач? Второе тело обнаружили возле парка в Москве, где нашли обезглавленного
19:02
Передовые технологии в сфере ЖКХ представили на выставках в Москве
19:01
Покой ей только снится: какие трудности возникли у Юлии Ковальчук после родов
18:59
Состоялась премьера трейлера семейного блокбастера «По щучьему велению»
18:50
Суд оставил Игоря Стрелкова под арестом еще на три месяца

Сейчас читают

На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру"
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Давайте копнем историю»: Юта отметила высокий уровень культуры в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России