«Нет шансов»: Зеленский обеспокоен усиливающейся изоляцией Украины в мире

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 877 0

Rebelión: Зеленский обеспокоен потерей союзников

«Нет шансов»: Зеленский обеспокоен усиливающейся изоляцией Украины в мире

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Лидер киевского режима уже успел записать в список врагов Китай и других членов G20.

Украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать плачевную для себя ситуацию — его страна все больше изолируется и теряет союзников. Об этом пишет газета Rebelión.

Издание прокомментировало заявления лидера киевского режима о недостаточной поддержки со стороны западных союзников. Авторы материалы указали на истерию Зеленского по данному вопросу.

«Украина вынуждена признавать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у Киева нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — говорится в статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский раскритиковал ООН и Евросоюз.

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