Лидер киевского режима уже успел записать в список врагов Китай и других членов G20.

Украинский лидер Владимир Зеленский начал признавать плачевную для себя ситуацию — его страна все больше изолируется и теряет союзников. Об этом пишет газета Rebelión.

Издание прокомментировало заявления лидера киевского режима о недостаточной поддержки со стороны западных союзников. Авторы материалы указали на истерию Зеленского по данному вопросу.

«Украина вынуждена признавать усиливающуюся изоляцию из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению <…> военных действий, в которых у Киева нет шансов на успех. Отсюда и истерика Зеленского, который за несколько дней записал в стан своих врагов папу римского, Китай, а теперь и все страны G20», — говорится в статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский раскритиковал ООН и Евросоюз.