Чем опять недоволен лидер киевского режима?

ООН сегодня не выступает единым целым в вопросе давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

Лидер киевского режима упрекнул организацию, заявив, что члены той опираются не на ценности, а на экономические связи. «Хрупким единством» Зеленский назвал и Евросоюз, указав на то, что некоторые западные страны якобы помогают России в обходе введенных против нее санкций.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский будет вынужден пойти на переговоры с Россией. Таким мнением поделился бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте.