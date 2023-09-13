«Наткнулся на мысль»: Иосиф Оганесян сделал неожиданное заявление о семье
Иосиф Оганесян хочет себе еще одного ребенка
Фото: Instagram* / _iosif91
Звезда «Дома-2» удивил поклонников новым постом в социальных сетях.
Иосиф Оганесян заявил, что в 2024 году у него должна родиться дочь. Необычное признание экс-звезда «Дома-2» сделал в своем личном блоге.
Блогер выложил фотографию со своим сыном. Он добавил, что хочет себе еще одного ребенка. Правда, кто будет матерью малыша, Оганесян рассказывать не стал.
ИОСИФ ОГАНЕСЯН МЕЧТАЕТ О РОЖДЕНИИ ДОЧЕРИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.
«Листал ленту и наткнулся на мысль, что в 2024 году у меня обязана родиться дочка. Иногда мне хочется с вами поделиться тем, что у меня на душе. Но потом понимаю, что ничего хорошего из этого не выйдет», — отметил Оганесян.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обвинили Иосифа Оганесяна в измене. Несмотря на то, что мужчина не живет вместе со своей законной женой, их развод до сих пор официально не оформлен. Блогер поспешил оправдаться, отметив, что блондинка в его постели на самом деле просто знакомая и не более того.
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