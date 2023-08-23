«Еще не перегорел»: Иосиф Оганесян ответил на обвинения в измене

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 37 0

Иосиф Оганесян сообщил, что не изменял своей жене

«Еще не перегорел»: Иосиф Оганесян ответил на обвинения в измене

Фото: Telegram / Александра Черно / sasha_cherno93

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Как он объяснил публикацию ролика с другой девушкой в постели?

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян рассказал, что делал на видео в постели с блондинкой, которое сам же выложил в интернет. Новый ролик — уже с оправданиями — он опубликовал в личном блоге в социальных сетях.

Так, несколько недель назад он разъехался с супругой Сашей Черно, которая также участвовала в «Доме-2». Позже Оганесян выложил неоднозначное видео, где он был запечатлен в постели с блондинкой.

Подписчики тут же обвинили его в измене, ведь официально развод с Черно до сих пор не оформлен. Блогер поспешил оправдаться и опубликовал новое видео.

Он рассказал, что девушка в кадре — просто его знакомая и не более. Это, утверждает знаменитость, был его «творческий порыв», который не стоит называть изменой.

«Я люблю Сашу как никогда никого не любил. <…> Я еще не перегорел», — заявил он поклонникам.

Более того, по словам звезды, он не собирается сдаваться в борьбе за семью, и продолжает попытки наладить отношения с возлюбленной. Черно и Оганесян состоят в официальном браке пять лет, у них есть трехлетний сын Стефан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что их семью проверяли органы опеки.

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