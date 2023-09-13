Страховую стоимость раки Александра Невского оценили в 21 миллиард рублей

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 6 0

РБК: Раку Александра Невского застрахуют на 21 миллиард рублей

Страховую стоимость раки Александра Невского оценили в 21 миллиард рублей

Фото: © РИА Новости / А. Свердлов

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Мемориальный комплекс покинет Эрмитаж по частям.

Стала известна сумма страховки раки Александра Невского при ее передаче из Эрмитажа в РПЦ — мемориальный комплекс застрахуют на 21 миллиард рублей. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что комплекс будут передавать по частям. Все, за исключением декоративной пирамиды, перейдет в ведение Александро-Невской лавры до конца текущего года.

По данным издания, фондово-закупочная комиссия петербургского музея оценила мемориал в 21 миллиард рублей на случай утраты. Страховые взносы, как отмечает газета, оплатят меценаты.

Наиболее дорогими специалисты признали внешний серебряный саркофаг с крышкой, изготовленный в 1750 году, декоративную пирамиду, внутренний деревянный ковчег, а также пьедестал с трофеями из серебра.

Ранее 5-tv.ru писал, что Северная столица отметила День перенесения мощей святого князя Александра Невского.

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