Встреча в формате тет-а-тет между Путиным и Ким Чен Ыном завершилась

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Лидеры начали встречу в составе делегаций, а после удалились для личной беседы.

Встреча в формате тет-а-тет между Путиным и Ким Чен Ыном завершилась

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Переговорный процесс в формате «с глазу на глаз» между президентом РФ Владимиром Путиным и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном завершился. Лидеры двух стран встретились сегодня, 13 сентября, на космодроме Восточный.

Встречу Путин и Ким Чен Ын начали в составе делегаций, а после удалились для личной беседы. Диалог в широком формате продлился около часа. В узком — примерно столько же. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в рамках сегодняшней встречи не планировалось подписания документов.

Переговоры стартовали после осмотра лидерами космодрома Восточный. Вместе Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс и сборный цех. Глава РФ обратил внимание на интерес северокорейского коллеги к российской ракетной технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
94.70
-1.81 101.56
-1.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
«Проклятый» взгляд? Чего стоит бояться людям с глазами Санпаку
12:03
В Севастополе сообщили о 24 пострадавших при атаке ВСУ на Севморзавод
11:58
Обращают внимание: назван важнейший критерий обучения госслужащих
11:53
ФСБ задержала сотрудника оборонной промышленности РФ за хищение денег
11:47
Появилось видео последствий жуткого ДТП с несколькими жертвами в Марий Эл
11:39
Пшеничное чудо: посадивших Airbus в поле под Новосибирском летчиков представят к наградам

Сейчас читают

Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное
Изымать телефоны и шампуни, раздевать до трусов: как России ответить ЕС
«У всех шок»: жена пилота аварийного рейса Сочи — Омск рассказала о его звонке
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России