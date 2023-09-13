Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской СВО: ни для кого не секрет

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 395 0

Ким Чен Ын поддержал российскую СВО на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Глава КНДР подчеркнул, что поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина без исключения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыто высказал свою позицию по российской спецоперации на Украине. Политик отметил, что поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, включая те, что касаются борьбы с украинскими террористами. Он добавил, что это не просто СВО, а настоящая борьба за собственный суверенитет.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты безопасности, противясь силам, которые противостоят против России. Мы хотим и дальше развивать отношения, мы поддерживали и поддерживаем решения президента Путина, также решения правительства России. Надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и в борьбе за строительство суверенного государства», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры Путина с коллегой из-за границы проходят на Дальнем Востоке. Участие в них также принимает глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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