Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на собственную школу под Ростовом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

От рук несовершеннолетнего злоумышленника пострадали четыре человека

Суд арестовал подростка, напавшего с ножом на собственную школу под Ростовом

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Суд в Ростовской области принял решение арестовать 15-летнего подростка, напавшего с холодным оружием на собственную школу. Об этом пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила журналистам.

Несовершеннолетний напал на людей с ножом в одной из школ Неклиновского района под Ростовом 11 сентября. В результате его противоправных действий пострадали четыре человека, среди них — три сотрудника учреждения и родственник одного из учеников. Все потерпевшие получили ранения.

Школьник был своевременно задержан. В следственном комитете раскрыли, что в его отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Известно, что парень страдает психическим заболеванием.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело подростка нашли в лесу в Мытищах при странных обстоятельствах.

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