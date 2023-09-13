Ротенберг инвестирует 129 миллиардов рублей в российские курорты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Создание туристической инфраструктуры рассматривается как одно из стратегических направлений его бизнеса.

Ротенберг инвестирует 129 миллиардов рублей в российские курорты

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен в ближайшую пятилетку вложить порядка 129 миллиардов рублей в развитие туризма в России. Об этом сообщает РБК.

Серьезную работу по развитию туристической инфраструктуры планируется развернуть в Южном и Сибирском федеральных округах. По словам Ротенберга, инвестирование в российские курорты он сейчас представляет одним из основных стратегических направлений своей деятельности.

Бизнесмен намерен создать новые отели, развлекательные аквапарки, а также санатории и прочие оздоровительные центры. Однако будут проводиться работы не только по созданию с нуля — ожидается благоустройства пляжей и излюбленных туристами маршрутов. Часть объектов с разрешения властей Ротенберг намерен сделать общедоступными.

Доступность — это определяющий приоритет плана Ротенберга, отмечает он. Упор будет сделан на трехзвездочные и четырехзвездочные отели, «на любой вкус и кошелек».

Первые очереди курортов будут запущены в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае уже через три года, в 2026 году. Над чем бизнесмен собирается работать в Сибири — пока не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники активизировались на фоне старта бархатного сезона в России.

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Ротенберг инвестирует 129 миллиардов рублей в российские курорты

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