«Мы недовольны»: адвокат Цивина требует направить апелляцию в суд Петербурга

Заседание перенесено на 26 октября из-за появления новых материалов по делу.

Сторона защиты обидчиков вдовы и дочери актера Алексея Баталова требует направить апелляционную жалобу из Москвы в суд Санкт-Петербурга. Об этом адвокат Михаила Цивина сообщил 5-tv.ru.

«Мы недовольны решениями московских судов, они проявили себя предвзято, это бросается в глаза», — прокомментировал он.

По словам представителя обвиняемого, ходатайство уже было направлено в Верховный суд РФ накануне днем. Таким образом, заседание, которое должно было состояться сегодня, было отложено до 26 октября в связи с необходимостью инстанции ознакомиться с дополнительными материалами по делу.

Обидчики семьи Баталова ожидают, что Верховный суд к следующему заседанию Мосгорсуда примет жалобу и изменит территориальную подсудность.

Представитель Цивина также заявил, что артист в следственном изоляторе чувствует себя «не очень хорошо». Юрист также намекнул на то, что фигуранту могли бы изменить меру пресечения, заменив ее на домашний арест, хотя бы до вступления приговора в законную силу.

Отсутствие фигурантки Натальи Дрожжиной собеседник комментировать отказался, сославшись на ее личное решение.

Около трех лет назад в отношении Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. После смерти Баталова они, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера, втерлись в доверие к жене и дочери актера, а потом незаконным путем завладели его наследством — несколькими квартирами и более 20 миллионами рублей.

В мае этого года суд признал их виновными. Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. К такому же сроку был приговорен нотариус Дмитрий Бублий, который помог супругам завладеть недвижимостью Баталова.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина.