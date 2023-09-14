Даже мужчины плачут: жуткие последствия мощного наводнения в Ливии сняли на видео

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Екатерина Буркова
Екатерина Буркова 423 0

Число жертв стихии в Ливии может достигнуть 20 тысяч человек

Фото, видео: Reuters / MOHAMED ABD EL GHANY; 5-tv.ru

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В стране был объявлен трехдневный траур.

Количество жертв от наводнения на северо-востоке Ливии может вырасти до 18-20 тысяч человек. Об этом рассказал мэр города Дерна Абдельманам аль-Гайси, передает телеканал Al-Arabiya.

Именно Дерна пострадала от бушевавшей стихии сильнее всего. На данный момент уничтожено 25% города. Приблизительное число погибших — более восьми тысяч, но цифра растет буквально с каждой минутой. Еще девять тысяч горожан остаются пропавшими без вести. Как пишут местные СМИ, тела погибших выносит на берег. Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, кто-то остается в городе и надеется найти своих родных живыми.

Помимо Дерны, также сильно пострадали города Бенгази, Эль-Байда, Эль-Мардж и Суса.

Причиной наводнения в Ливии стали проливные дожди, пришедшие вместе со штормом «Даниэль»: вода прорвала дамбу и накрыла населенные пункты страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юго-восток Испании тонет из-за внезапного свирепого шторма.

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