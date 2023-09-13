Юго-восток Испании тонет из-за внезапного «свирепого» шторма

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На города обрушился сильнейший град. Следом — ливень.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Europa Press; 5-tv.ru

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Погода

Свирепый шторм накрыл Юго-Восток Испании. На города обрушился крупный град.

Лед повредил автомобили и крыши зданий. А следом начался ливень, который буквально затопил населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за буйства стихии в Ливии погибли несколько тысяч людей. В стране объявили трехдневный траур.

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