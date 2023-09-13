Юго-восток Испании тонет из-за внезапного «свирепого» шторма

Свирепый шторм накрыл Юго-Восток Испании. На города обрушился крупный град.

Лед повредил автомобили и крыши зданий. А следом начался ливень, который буквально затопил населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за буйства стихии в Ливии погибли несколько тысяч людей. В стране объявили трехдневный траур.