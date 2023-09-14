Черный день для Украины: новая война США оставит Зеленского без оружия и денег

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Военблогер Подоляка: США переключатся на Тайвань и прекратят финансировать Киев

Черный день для Украины: новая война США оставит Зеленского без оружия и денег

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Тема:
Украинский кризис

Эксперт уверен, что помощь киевскому режиму оборвется уже в начале 2024 года.

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским уже совсем скоро может остаться без финансовой поддержки стран «коллективного Запада». Такое мнение выразил в разговоре с URA.RU военный блогер Юрий Подоляка.

Он заметил, что для США Украина не является глобальным приоритетом. Куда важнее для США в ближайшей перспективе развязать конфликт на Тайване. И для этого понадобятся деньги и вооружение.

«Там тоже нужно оружие, а оно, как показала практика, не бесконечное. Запад сейчас запускает военное производство, но результат будет только в 2025 году. Соответственно, весь следующий год они будут на сухом пайке», — заметил эксперт.

Подоляка объяснил, что сейчас между Зеленским и проамериканскими властями Тайваня ведется негласная конкуренция за западные ресурсы.

«Зеленский это понимает и пытается доказать, что оружие им нужнее. Лично для него это вопрос выживания. Если начнут массово передавать оружие Тайваню, придется не просто сократить финансирование Украины, а бросить», — заявил Юрий Подоляка, добавив, что Штаты финансирование двух глобальных конфликтов попросту не потянут.

По прогнозам блогера, США не дадут властям КНР решить вопрос с Тайванем мирным путем. Вероятные провокации и обострение конфликта произойдут на фоне выборов региональных властей, которые пройдут на Тайване в январе 2024 года. Если США удастся осуществить свои планы, то поток вливаний финансов в конфликт на Украине резко прекратится.

Ранее экономист Чирков в беседе с 5-tv.ru рассказал, что будет, когда Запад перестанет давать деньги Украине.

Тема:
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